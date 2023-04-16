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Односторонні дії окремих країн неприйнятні, - Єврокомісія про заборону імпорту українського зерна

У Брюсселі чекають на додаткову інформацію від поляків та угорців.

Односторонні дії окремих країн неприйнятні, - Єврокомісія про заборону імпорту українського зерна
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія після заборони Угорщиною та Польщею імпорту сільгосппродукції з України заявила, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС і односторонні дії є неприйнятними.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аріана Подеста, повідомляє PAP.

Подеста підкреслила, що Єврокомісії відомо про оголошення Польщею та Угорщиною заборони на імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. 

"Ми просимо відповідні органи обох країн надати додаткову інформацію, щоб мати можливість оцінити ці заходи", – сказала Подеста.

Вона додала, що "в цьому контексті слід підкреслити, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС, і тому односторонні дії держав є неприйнятними".

"У такі важкі часи вкрай важливо координувати та погоджувати всі рішення в ЄС", – додала представниця Єврокомісії.

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Нагадаємо, що уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку.

Міністри сільського господарства України та Польщі зустрінуться у понеділок, 17 квітня, для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна.

Також Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових, олійних культур та деяких інших сільськогосподарських продуктів з України.

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