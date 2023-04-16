Односторонні дії окремих країн неприйнятні, - Єврокомісія про заборону імпорту українського зерна

Європейська комісія після заборони Угорщиною та Польщею імпорту сільгосппродукції з України заявила, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС і односторонні дії є неприйнятними.
Про це заявила речниця Єврокомісії Аріана Подеста, повідомляє PAP.
Подеста підкреслила, що Єврокомісії відомо про оголошення Польщею та Угорщиною заборони на імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України.
"Ми просимо відповідні органи обох країн надати додаткову інформацію, щоб мати можливість оцінити ці заходи", – сказала Подеста.
Вона додала, що "в цьому контексті слід підкреслити, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС, і тому односторонні дії держав є неприйнятними".
"У такі важкі часи вкрай важливо координувати та погоджувати всі рішення в ЄС", – додала представниця Єврокомісії.
Нагадаємо, що уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку.
Міністри сільського господарства України та Польщі зустрінуться у понеділок, 17 квітня, для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна.
Також Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових, олійних культур та деяких інших сільськогосподарських продуктів з України.