Міністри України та Польщі підпишуть угоду щодо українського зерна

Сторони домовилися про те, щоби зерно з України не розвантажували у Польщі.

Міністри сільського господарства України та Польщі у понеділок, 17 квітня, зустрінуться на території Польщі для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна.

Про це заявив новий міністр сільського господарства Роберт Телус, повідомляє Європейська правда.

Телус розповів, що мав телефонну розмову із міністром Миколою Сольським, а в понеділок чекає його у Польщі.

"Ми обговорили дуже важливе питання і, сподіваюся, зможемо офіційно оголосити все у понеділок", – зазначив Телус.

Він зазначив, що сторони домовилися про те, щоби зерно з України не розвантажували у Польщі.

"Рішення було ухвалене ще на зустрічі на кордоні у Дорогуську, зараз ми лише фіналізуємо це", – сказав міністр.

Нагадаємо, що 11 квітня новий міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після зустрічі з фермерами пообіцяв звернутися до Єврокомісії з проханням запровадити мита на імпорт українського зерна.

Минулого тижня Польща й Україна домовились тимчасово призупинити ввезення українських пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику.