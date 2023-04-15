Україна з понеділка може розпочати експорт електроенергії до Словаччини

Україна може розпочати експорт електроенергії до Словаччини з понеділка, 17 квітня. Обсяг - 200 МВт щогодини.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Для цього 15 квітня провели відповідний аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини.
На аукціоні розподілили 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників.
В Укренерго нагадали, що експорт електроенергії відновили з 11 квітня до Польщі та Молдови.
Наразі дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу складає 400 МВт. Укренерго спільно з європейськими колегами працює над тим, аби збільшити цей обсяг.
Нагадаємо, 7 квітня стадо відомо, що Україна відновлює експорт електроенергії. Міністр енергетики підписав відповідний розпорядчий документ.
За словами Германа Галущенка, наша держава планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік.