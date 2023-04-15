Україна з понеділка може розпочати експорт електроенергії до Словаччини

15 квітня провели відповідний аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини.

Україна може розпочати експорт електроенергії до Словаччини з понеділка, 17 квітня. Обсяг - 200 МВт щогодини.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Для цього 15 квітня провели відповідний аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини.

На аукціоні розподілили 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

В Укренерго нагадали, що експорт електроенергії відновили з 11 квітня до Польщі та Молдови.

Наразі дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу складає 400 МВт. Укренерго спільно з європейськими колегами працює над тим, аби збільшити цей обсяг.

Нагадаємо, 7 квітня стадо відомо, що Україна відновлює експорт електроенергії. Міністр енергетики підписав відповідний розпорядчий документ.

За словами Германа Галущенка, наша держава планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік.