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Росіяни атакували з безпілотників правоохоронців Херсонщини

Отримали поранення троє осіб.

Росіяни атакували з безпілотників правоохоронців Херсонщини
Фото: Нацполіція

Російські військові за допомогою безпілотників атакували працівників поліції Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполу в області.

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Так, у Херсоні у мікрорайоні Корабел службове авто поліції потрапило під атаку БпЛА. Було поранено двох поліцейських, автомобіль має механічні пошкодження. 

Також під ворожий обстріл із дрона потрапили два службових автомобілі поліцейських у місті Берислав. Через скидання модифікованих боєприпасів отримав поранення один працівник поліції. Авто теж пошкоджені.

Нагадаємо, напередодні рашисти обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Отримала поранення працівниця медзакладу.

Загалом за минулу добу окупанти накрили вогнем дев'ять українських областей.

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