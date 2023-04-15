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Сили оборони не дають росіянам наблизитися до Авдіївки, - командувач ОСУВ "Таврія"

Також українські захисники тримають позиції під Вугледаром.

Сили оборони не дають росіянам наблизитися до Авдіївки, - командувач ОСУВ "Таврія"
Розбита техніка російських окупантів біля Вугледару
Фото: Telegram/Тарнавський

Сили оборони України не дають росіянам наблизитися до Авдіївки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За його словами, українські бійці також тримають позиції під Вугледаром. Тарнавський оприлюднив фото знищеної техніки та особового складу окупантів біля міста.

"Наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задачі на найвищому рівні", - підкреслив командувач.

Нагадаємо, нині Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку рашисти вели безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, однак успіху не мали.

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