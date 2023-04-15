Сили оборони не дають росіянам наблизитися до Авдіївки, - командувач ОСУВ "Таврія"

Також українські захисники тримають позиції під Вугледаром.

Сили оборони України не дають росіянам наблизитися до Авдіївки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, українські бійці також тримають позиції під Вугледаром. Тарнавський оприлюднив фото знищеної техніки та особового складу окупантів біля міста.

"Наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задачі на найвищому рівні", - підкреслив командувач.

Нагадаємо, нині Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку рашисти вели безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, однак успіху не мали.