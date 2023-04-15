​Українські захисники відбили за минулу добу 56 атак росіян, - Генштаб

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

За минулу добу, 14 квітня, українські захисники відбили 56 атак росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Упродовж 14 квітня загарбники завдали 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них - із ЗРК С-300 по Слов’янську та Краматорську, а також здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також іншу цивільну інфраструктуру.

Тим часом авіація Сил оборони за минулу добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Ситуація на фронті станом на 6.00 15 квітня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил РФ. Також зберігається військова присутність купантів у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. Крім того, упродовж минулої доби загарбники здійснили обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині;

оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил РФ. Також зберігається військова присутність купантів у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. Крім того, упродовж минулої доби загарбники здійснили обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині; на Куп’янському ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області;

ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області; на Лиманському росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва і Спірне Донецької області;

росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва і Спірне Донецької області; на Бахмутському ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області;

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснили обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснили обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка; на Мар’їнському українські захисники відбили численні атаки росіян у районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час ворожих обстрілів зазнали Побєда і Новомихайлівка;

українські захисники відбили численні атаки росіян у районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час ворожих обстрілів зазнали Побєда і Новомихайлівка; на Шахтарському ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області;

ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області; на Запорізькому та Херсонському окупанти продовжують вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснили обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Новоберислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське Херсонської області та Херсон.

У Генштабі ЗСУ додали, що російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово захопленій території України. Так, у Новокаховському районі Херсонської області, є випадки зливу мастила з електротрансформаторів. Це призводить до знеструмлення окремих вулиць населених пунктів району.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти вдарили по житлових кварталах Слов'янська, а ворожа авіація обстріляла підприємство на Чернігівщині.