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На Чернігівщині відновили вже 31 пошкоджений росіянами міст, - Чаус

Росіяни зруйнували або пошкодили у Чернігівській області 35 мостів.

На Чернігівщині відновили вже 31 пошкоджений росіянами міст, - Чаус
Фото: В’ячеслав Чаус

Після завершення активних бойових дій вдалося відновити 31 пошкоджений росіянами міст на території Чернігівської області.

Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

“Ворог зруйнував або пошкодив у Чернігівській області 35 мостів. Минулого тижня внаслідок авіаційного удару було пошкоджено 36-ий. Нами відновлено 31 міст, із них чотири — капітально”, - розповів Чаус.

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Він уточнив, що 6 із тимчасових мостів надала Франція. З них п'ять уже встановлено а шостий буде встановлено, як тільки спаде вода.

Нагадаємо, між Черніговом та Києвом відновили пряме сполучення. Для цього відбудували міст через річку Десна на Чернігівщині.

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