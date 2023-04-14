Українці завершують тренування на переданій Данією артилерії

Зброя буде доставлена в Україну найближчими тижнями.

Міністерство оборони Данії повідомило про завершення навчання українських військових на артилерійських системах CAESAR.

Про це повідомляє CNN.

“Очікується, що артилерійська система буде доставлена в Україну найближчими тижнями”, - розповіли в міноборони Данії.

На початку року Данія анонсувала передачу Україні всіх своїх 19 артилерійських систем французького виробництва CAESAR.

“Це нещодавно розроблена артилерійська система, яка все ще впроваджувалася в датську оборону”, - нагадали в міноборони Данії.

Нагадаємо, Данія і Норвегія нададуть Україні 8 000 артилерійських снарядів для САУ CAESAR.

У березні Данія виділила нашій державі ще один пакет військової допомоги, до якого включили боєприпаси, кулемети, протитанкові міни, роботи для знешкодження бомб тощо.