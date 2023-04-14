Гідрометцентр попередив про можливі підтоплення у декількох областях

Наприклад, 14-17 квітня можливе затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні гідрологічні явища, зокрема, затоплення і часткові затоплення у декількох областях.

Як ідеться в повідомленні пресслужби установи, 14-17 квітня через значні скиди води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду триватиме затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Крім того, можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області.

У цей же період через пропуск весняного водопілля через Київську ГЕС, на річці Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області теж триватиме затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови і присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.

15-18 квiтня на рiчках басейну Прип'ятi очiкують продовження підвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м над поточними рiвнями і подальше затоплення заплав. Затоплення торкнеться населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районi Волинської областi та Сарненському районi Рiвненської областi.

14-17 квітня через пропуск повеневих вод Дністровською ГЕС рівень води у Дністрі у створі поста Могилів-Подільський може сягнути відміток початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки, господарських об’єктів в окремих населених пунктів у Вінницькій області.

15-16 квiтня очікується пiдвищення рiвнiв води (на 0,2 – 1,5 м, без негативних наслiдкiв) на рiчках басейнів Прута, Серету та річках Закарпатської областi. А у зв'язку з очiкуваними опадами 15-17 квiтня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) можливе пiдвищення рiвнiв води на 0,2 - 1,2 м над поточними вiдмiтками, теж без негативних наслiдкiв.

Нагадаємо, напередодні Укргідрометцентр теж попереджав про можливі підтоплення територій вздовж річок Дніпро та Десна.