США повідомили "Росатом" про відповідальність за заволодіння секретними даними на ЗАЕС, - ЗМІ

У березні 2022 року росіяни, вірогідно, незаконно отримали доступ до секретних даних після захоплення ЗАЕС.

Росіяни після захоплення ЗАЕС у березні 2022 року, вірогідно, незаконно отримали доступ до секретних даних, які підлягають експортному контролю з боку США. Тепер їх можуть притягти за відповідальності.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "РФ заволоділа секретними кодами на Запорізькій АЕС. У США претензії до "Росатому".

У листі Управління ядерної безпеки Міненергетики США від 17 березня 2023 року, який є у розпорядженні видання, зазначається, що за американськими законами такий злочин тягне за собою кримінальну відповідальність.

Також підтвердження порушення законодавства США може стати додатковим аргументом для введення санкцій проти атомної галузі РФ, зокрема "Росатому" та його керівників.

Зазначається, що в листі, адресованому гендиректору "Росатому" Олексію Ліхачову, США фактично попереджають РФ про відповідальність за заволодіння секретною інформацією.

Повідомляється, що чотири із шести блоків станції працюють на паливі американської компанії Westinghouse. Для переходу з російського ядерного палива на американське блоки модернізували. Тому на станції з'явилася технічна інформація, яка підлягає експортному контролю з боку США. Україна отримала дозвіл на володіння та використання цих даних.

РФ свого часу теж намагалася отримати доступ до неї, мотивуючи тим, що "Росатом" щільно працює з "Енергоатомом" та постачає паливо для українських реакторів. Проте США такого дозволу "Росатому" не дали.

Після захоплення ЗАЕС росіянами на станцію направили фахівців "Росатому", які фактично отримали повний доступ до станції, зокрема, ймовірно, і до секретних даних.

Згідно з американським законодавством, відповідальність за потрапляння інформації з атомних технологій до третіх рук несуть не лише ті, хто нею заволодів, а й ті, хто своїми діями чи бездіяльністю сприяв цьому. Так, таких осіб можуть оштрафувати на суму до 10 тисяч доларів або позбавити волі на строк до 10 років, або й те, й інше. Якщо злочин скоєно з наміром завдати шкоди США або для надання допомоги будь-якій іноземній державі, покарання може бути аж до довічного ув'язнення або штрафу у розмірі 20 тисяч доларів, або й те й інше.

Нагадаємо, нещодавно США запровадили санкції проти підприємств, пов'язаних з Усмановим та компанією "Росатом". Обмеження проти структур "Росатому" планує запровадити й Міністерство торгівлі США.

На початку квітня Офіс Генпрокурора повідомив, що в Києві двоє осіб намагались допомогти “Росатому” уникнути націоналізації майна. Слідчі з’ясували, що «Росатом» через підконтрольну компанію володіє нежитловим приміщенням у Подільському районі Києва.