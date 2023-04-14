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Україна повернула додому тіла ще 82 загиблих оборонців

Передача тіл загиблих воїнів здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

Україна повернула додому тіла ще 82 загиблих оборонців
Фото: minre.gov.ua

Сьогодні Україна повернула додому тіла ще 82 полеглих українських військових.

Як повідомили у Мінреінтеграції, передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами.

У відомстві нагадали, що працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти – 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, 23 березня Україна повернула тіла 83 полеглих захисників.

З початку повномасштабного вторгнення по березень 2023 року вдалося повернути в Україну тіла 1 426 загиблих оборонців.

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