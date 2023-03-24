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Україна повернула тіла 83 полеглих захисників

Передача тіл відбувалася відповідно до норм Женевської конвенції.

Україна повернула тіла 83 полеглих захисників
Фото: minre.gov.ua

Сьогодні Україна повернула додому тіла 83 загиблих військових. Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції.

Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

Наразі в Україні працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року по березень 2023-го вдалося повернути в Україну тіла 1 426 загиблих захисників.

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