Головне за ніч. П’ятниця, 24 березня

Понад 79 відбитих атак противника, оборона Бахмута, втрати окупантів, ворожі удари по Костянтинівці та Кривому Рогу , протести у Франції.

Росіяни ракетами вдарили в "пункт незламності" в Костянтинівці. Загинули три жінки, які були внутрішньо-переміщеними особами з Бахмута, міста Часів Яр та селища Опитне Покровського району. За оновленими даними від ДСНС, загальна кількість жертв – пʼять: також загинули двоє чоловіків.

За даними слідства, обстріл відбувся 24 березня 2023 року о 01:00. Крім жертв, в Офісі генерального прокурора повідомляли про двох поранених. Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, інша – поблизу нього.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Сумську область росіяни атакували винищувачами Су-35. По регіону було випущено понад 10 керованих авіабомб.

Унаслідок нічної ворожої атаки постраждала Білопільська громада. Є багато зруйнованих житлових будинків, загиблі та поранені, повідомив у коментарі Суспільному міський голова Білопілля Юрій Зарко.

Згодом у Сумській ОВА повідомили, що, крім авіаційного удару, росіяни обстріляли Білопілля з РСЗВ “Град” (80 “прильотів”) та зі ствольної артилерії (20 “прильотів”). Загинуло дві людини, поранено дев’ять осіб. Зруйнована адміністративна будівля, будівля школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, чотири отримали поранення.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 79 атак противника.

Ворог не припиняв штурм Бахмута. Саме в районі цього міста відбулось найбільше бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетних ударів, один з яких – по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та 2 склади пально-мастильних матеріалів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022-го по 24 березня 2023 року орієнтовно склали 169 170 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 1020 окупантів, чотири танки і 23 бронемашини.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі у п’ятницю росіяни атакували Кривий Ріг іранськими дронами Shahed-136.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, є влучання п’яти ворожих безпілотників. Один “Шахед” збили військові з повітряного командування "Схід". Загиблих і постраждалих немає, наслідки атаки уточнюються.

Суд заочно арештував колишнього народного депутата Верховної Ради IX скликання (ОПЗЖ) Рената Кузьміна, що втік з України.

“За матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави”, - йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що Кузьміна підозрюють у державній зраді. У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Докладніше – в новині.

У четвер на вулиці Франції, протестуючи проти реформи президента Еммануеля Макрона щодо підвищення пенсійного віку до 64 років, вийшли сотні тисяч осіб.

Демонстрації в центрі Парижа загалом були мирними, але групи анархістів “Чорного блоку” розбивали вітрини, зносили вуличні меблі та розграбували ресторан McDonald's. Спецназ відігнав анархістів сльозогінним газом і світлошумовими гранатами.

Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін заявив, що 149 поліцейських поранені, 172 людини заарештовані. Десятки протестувальників також отримали поранення.

Невеликі групи продовжували сутички з поліцією в Парижі до пізньої ночі, запалюючи багаття у центрі міста. Поліція також застосувала сльозогінний газ проти деяких протестувальників у кількох інших містах.

Профспілки закликали виходити на марші у регіонах у вихідні та до нових загальнонаціональних страйків і протестів 28 березня – у день, коли британський король Чарльз має виїхати поїздом з Парижа до Бордо. Головний вхід ратуші Бордо вчора підпалили.

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що по всій країні протестували 1,089 мільйона людей, зокрема 119 000 у столиці, що є рекордом з початку протестів у січні. Профспілка CGT заявила, що в марші в країні взяли участь 3,5 мільйони людей, що дорівнює попередньому максимуму 7 березня.

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