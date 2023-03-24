Є загиблі і поранені.

Минулої доби та вночі 24 березня росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, під обстрілами окупантів перебували Костянтинівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, село Костянтинівка, Гірник, Часів Яр, Торецьк, Нью-Йорк, Торецьк, Оріхово-Василівка, Міньківка і Васюківка.

“Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці – поцілили у Центр обліку бездомних осіб, де на той момент перебували 10 людей. Внаслідок удару 3 людини загинули, 2 поранено”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Донецькому напрямку ввечері відбувся черговий авіаракетний удар по Авдіївці. Ракети влучили у житловий квартал та по околицях АКХЗ. У Красногорівці пошкоджено дві п’ятиповерхівки. Також під обстрілами – Мар’їнка і село Костянтинівка.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Вночі Гірник Курахівської громади потрапив під артобстріл. Пошкоджено сім багатоповерхівок, будівлю неробочої лікарні та лінії електропередач.

На Горлівському напрямку одна людина загинула у місті Часів Яр, пошкоджено два будинки. У Торецькій громаді пошкоджено 23 будинки у Нью-Йорку, три двоповерхівки та один приватний будинок у Торецьку. Поодинокі обстріли зафіксовано в Оріхово-Василівці, Міньківці та Васюківці Соледарської громади.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, за минулу добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини, поранили ще п’ятьох.