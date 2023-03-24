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Насильницька депортація українських дітей в РФ виправдовує видання МКС ордеру на арешт Путіна, – Урсула фон дер Ляєн

З 16 200 вивезених дітей тільки 300 вдалося повернути додому.

Насильницька депортація українських дітей в РФ виправдовує видання МКС ордеру на арешт Путіна, – Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Насильницька депортація до Росії дітей із тимчасово окупованих регіонів України є воєнним злочином, який повністю виправдовує видання МКС ордеру на арешт російського президента Володимира Путіна.

Про це заявила голова Європейської Комісії Урсіла фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками першого дня роботи саміту ЄС.

“Депортувати дітей – це воєнний злочин. Ми знаємо сьогодні, принаймні, про 16 200 дітей, які буди депортовані, і лише 300 наразі повернулися назад. Ці злочинні дії повністю виправдовують ордер на арешт, що був виданий МКС”, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

 

За її словами, Єврокомісія разом із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та у партнерстві з українцями започаткували ініціативу, що спрямована на повернення додому викрадених Росією дітей.

“Ми у самому початку дуже важкого шляху. Ми маємо на меті об’єднати міжнародний тиск та застосувати всі можливі заходи, щоб встановити місце знаходження цих дітей. Ми маємо намір допомогти відповідним агенціям ООН та міжнародним організаціям у отриманні кращої та більш повної інформації про дітей, які були депортовані в Росію. Це включає також тих дітей, які були згодом всиновлені або переведені до російських прийомних родин”, – зазначила голова Єврокомісії.

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Нагадаємо, 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.

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