Урсула фон дер Ляйєн анонсувала конференцію щодо повернення українських дітей з РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала проведення конференції щодо забезпечення повернення на батьківщину українських дітей, вивезених до Росії.

Про це пише “Голос Америки”.

“Це жахливе нагадування про похмурі часи нашої історії, про те, що там відбувається з депортацією дітей. Це військовий злочин”, – сказала вона після саміту лідерів ЄС.

Минулого тижня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, звинувативши його у військових злочинах через депортацію українських дітей.

За даними Києва, після вторгнення 24 лютого 2022 року до Росії було вивезено понад 16 000 українських дітей, багато з яких, ймовірно, поміщені в інтернати та прийомні сім'ї.

Фон дер Ляйєн заявила, що працюватиме з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, щоб мобілізувати міжнародну підтримку для їхнього повернення.

“На сьогодні нам відомо про 16 200 депортованих дітей, з яких повернулося лише 300, і ці злочинні дії повністю виправдовують ордери на арешт, видані МКС”, – сказала вона.

“Ми перебуваємо на початку дуже важкої роботи, ми прагнемо об'єднати міжнародний тиск, щоб вжити всіх можливих заходів для встановлення місцезнаходження цих дітей. І ми прагнемо допомогти органам ООН та відповідним міжнародним організаціям отримати більш якісну та повну інформацію про дітей, депортованих до Росії”, – додала очільниця Єврокомісії..

Фон дер Ляйєн зазначила, що йдеться, зокрема, і про дітей, “яких згодом було усиновлено або передано до російських прийомних родин”.

Вона також подякувала генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, який звернувся під час саміту до 27 лідерів ЄС, запропонувавши підтримку агентств ООН у цих зусиллях.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що Росія поводиться з українськими дітьми як із “воєнною здобиччю”.