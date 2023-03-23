Нині 9-річна дівчинка та 16-річний хлопець повернулися до своїх родин.

Додому вдалося повернути двох українських дітей.

Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Звернення про необхідність повернення дітей з тимчасово окупованої території України надійшло від жінки, яка раніше перебувала у російському полоні. Нині 9-річна дівчинка та 16-річний хлопець – в Україні разом зі своєю родиною. Тож сьогодні мав з ними зустріч", - розповів Лубінець.

Він додав, що це повернення вдалося здійснити у результаті взаємодії уповноважених з прав людини України та Росії.

Лубінець також закликав родичів, батьків, опікунів, бабусь, дідусів, чиї діти перебувають на території Росії чи на тимчасово окупованій території України, звертатися в Офіс Уповноваженого на гарячу лінію: 0 800 501 720.

Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

Нагадаємо, Офіс омбудсмена повідомляв, що Україні вдалося знайти 10 576 дітей, 387 вважаються зниклими.

Тим часом із Вугледара, Великої Новосілки і Часового Яру евакуювали всіх дітей.