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Київрада перейменувала ще 16 вулиць столиці, – Кличко

"Процес дерусифікації в Києві триває”.

Київрада перейменувала ще 16 вулиць столиці, – Кличко
Колишня Площа Льва Толстого, а тепер площа Українських Героїв
Фото: wikipedia.org

Київрада перейменувала ще 16 вулиць та проспектів столиці, назви яких пов'язані з Росією чи радянським минулим.

Про це повідомляє сайт КМДА з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"Процес дерусифікації в Києві триває. Дуже важливо назавжди позбавити столицю від радянських і російських назв та символів, пов’язаних з країною агресором. І ми це робимо", – зазначив мер.

Згідно з повідомленням, змінили назви такі топоніми:

  • вулиця Льва Толстого перейменована на вулицю Гетьмана Павла Скоропадського;
  • площа Льва Толстого перейменована на площу Українських Героїв;
  • бульвар Перова перейменований на проспект Воскресенський;
  • проспект Визволителів перейменований на проспект Георгія Нарбута;
  • проспект Юрія Гагаріна перейменований на проспект Леоніда Каденюка;
  • вулиця Марини Цвєтаєвої перейменована на вулицю Олександри Екстер;
  • вулиця Суздальська перейменована на вулицю Олекси Гірника.

Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об’єктів.

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Нагадаємо, столична влада перейменувала ще чотири об’єкти, назви яких були пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами.

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