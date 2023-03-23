Київрада перейменувала ще 16 вулиць столиці, – Кличко

Київрада перейменувала ще 16 вулиць та проспектів столиці, назви яких пов'язані з Росією чи радянським минулим.

Про це повідомляє сайт КМДА з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"Процес дерусифікації в Києві триває. Дуже важливо назавжди позбавити столицю від радянських і російських назв та символів, пов’язаних з країною агресором. І ми це робимо", – зазначив мер.

Згідно з повідомленням, змінили назви такі топоніми:

вулиця Льва Толстого перейменована на вулицю Гетьмана Павла Скоропадського;

площа Льва Толстого перейменована на площу Українських Героїв;

бульвар Перова перейменований на проспект Воскресенський;

проспект Визволителів перейменований на проспект Георгія Нарбута;

проспект Юрія Гагаріна перейменований на проспект Леоніда Каденюка;

вулиця Марини Цвєтаєвої перейменована на вулицю Олександри Екстер;

вулиця Суздальська перейменована на вулицю Олекси Гірника.

Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об’єктів.

Нагадаємо, столична влада перейменувала ще чотири об’єкти, назви яких були пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами.