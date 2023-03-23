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Росіяни обстріляли центр міста Берислав на Херсонщині

Це місто знаходиться на протилежному березі Дніпра від окупованої Каховки.

Росіяни обстріляли центр міста Берислав на Херсонщині
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні вдень, 23 березня, росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

“Вороги частково зруйнували адміністративну будівлю, поцілили у житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети, також снаряди падали на територію парку та церкви”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що людей російські снаряди не зачепили. Але центр міста на Херсонщині понівечений підступним ударом російських військ. 

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, президент Володимир Зеленський прибув на Херсонщину і пообіцяв місцевим мешканцям швидку відбудову. Зокрема, під час візиту президент обговорив ситуацію із забезпеченням електроенергією населених пунктів Херсонщини.

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