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У Бахмуті залишаються близько 3 тис. цивільних, дехто ховається від евакуації, – Кириленко

До широкомасштабного вторгнення РФ у місті проживало 84 тис. жителів.

У Бахмуті залишаються близько 3 тис. цивільних, дехто ховається від евакуації, – Кириленко
Цивільні у Бахмуті
Фото: Олександр Ратушняк

Зараз у Бахмуті Донецької області перебувають близько 3 тис. цивільних. Дехто не хоче евакуюватися і умисно ховається від рятувальників і місцевої влади.

Про це повідомив у Медіацентрі Україна голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Бахмут – місто, яке нараховувало близько 84 тис. жителів станом на 24 лютого 2022 року. Зараз, лише за нашими підрахунками, близько 3 тис. осіб залишилися у місті Бахмут. Це ті люди, я з усією відповідальністю можу сказати, які не хочуть виїжджати з міста від слова "зовсім". Там проведено вкрай небезпечний об’єм роботи по їх евакуації. Але люди не просто відмовляються виїжджати, вони навіть переховуються, щоб не їхати", – розповів Кириленко.

Голова ОВА додав, що у місті залишається 32 дитини. Однак статусні діти (діти, в яких є офіційний статус “сирота” чи “дитина, позбавлена батьківського піклування”, – ред.) були евакуйовані в повному обсязі. Ще на початку їх було близько 12 тис. на території міста.

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Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук говорила про те, що станом на 22 березня у Бахмуті перебувають приблизно десятеро дітей.

Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей з одним із батьків із зон активних бойових дій. Бахмут – одна з найгарячіших зон фронту.

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