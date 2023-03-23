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Пригожин планує зменшити присутність вагнерівців в Україні, – Bloomberg

Засновнику ПВК Вагнера заборонили вербувати ув’язнених.

Пригожин планує зменшити присутність вагнерівців в Україні, – Bloomberg
Фото: скрін

Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин може зменшити присутність своїх найманців у війні проти України та зосередитися на діяльності в Африці.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що засновник ПВК Вагнера готується згорнути операції своєї приватної армії в Україні після того, як російському військовому керівництву вдалося скоротити ключові поставки людей і боєприпасів.

"Пригожин, якого безпековий і політичний істеблішмент (Росії, – ред.) розглядає як зростаючу загрозу, бореться з нестачею живої сили і боєприпасів в Україні після того, як йому заборонили вербувати ув'язнених, які є його основним джерелом рекрутів, і позбавили поставок. Війська Вагнера досі не змогли взяти свою головну мету – українське місто Бахмут – попри місяці спроб і приголомшливі втрати”, – йдеться у матеріалі.

Джерела видання стверджують, що Пригожин планує переключити увагу на Африку.

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Після тижнів публічних скарг на те, що окупантам не постачають життєво необхідні снаряди та інші припаси, Пригожин визнав, що після завершення битви за Бахмут Вагнеру доведеться "перезавантажитися і скоротити свої сили". Нещодавно він заявив, що Вагнер захопив село в цьому районі, але не згадав, що за останнім переписом його населення становило лише дві людини.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що шестимісячні військові контракти найманців ПВК Вагнера закінчуються, тож ПВК може втратити більшу частину своїх найманців з числа завербованих в’язнів.

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