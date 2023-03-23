Україна подала Фінляндії запит на винищувачі F/A-18, - ЗМІ

Україна подала Фінляндії запит на передачу винищувачів F/A-18 Hornet.

Про це повідомляє ZN.ua із посиланням на фінську газету Helsingin Sanomat та її джерела в оборонних відомствах.

У виданні зазначають, що мова йде про тристоронні переговори між Фінляндією, Україною та США щодо можливості передачі цих бойових літаків. Як відомо, здійснення такої процедури у майбутньому потребує схвалення США, оскільки виробляє F/A-18 Hornet американська оборонна компанія.

Також зазначається, що прохання України про обговорення – це реакція на слова прем’єрки Фінляндії Санни Марін. Під час візиту до Києва в березні вона сказала, що Фінляндія спільно з іншими союзниками може розглянути надання Україні винищувачів F/A-18.

"Думаю, ми могли б обговорити винищувачі Hornet – чи можна було б запропонувати їх Україні, яка підготовка для цього потрібна", – зазначила Марін під час останнього візиту до Києва.

Зараз у Фінляндії перебуває на озброєнні 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Для їхньої заміни країна замовила у Сполучених Штатів 64 новітні F-35. Hornet завершать свій термін служби у найближому майбутньому.

Нагадаємо, на минулому тижні уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29. Українці отримають 13 літаків.