У Білому домі назвали ідіотом російського льотчика, який атакував дрон США

Жодна цивілізована країна не буде нагороджувати пілота за такі дії.

Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував нагородження в Росії пілота, чий літак зіштовхнувся з американським дроном над Чорним морем. Він зазначив, що жодна цивілізована країна не може заохочувати льотчиків, які навмисно спричиняють повітряні інциденти.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я не знаю іншої армії у світі, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інакше розуміння цього", – зауважив Кірбі.

Він назвав таке нагородження безглуздям і зазначив, що у Сполучених Штатах у жодному разі не заохочують льотчиків врізатися в будь-які перешкоди.

"Ми не знаємо, чи намагався цей пілот навмисно збити дрон чи ні, але він це зробив, і відеодокази були достатньо переконливими... Уявлення не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на зловмисний ризик себе та майно США, а в найкращому разі – був просто ідіотом", – сказав Кірбі.

Нагадаємо, 14 березня російський літак-винищувач зіткнувся з американським безпілотником-розвідником над Чорним морем. Це змусило США збити безпілотник. Американські військові вжили заходів, щоб секретне програмне забезпечення з безпілотника, котрий впав у море, не потрапило до рук росіян. А речник Кірбі заявив, що США продовжать польоти нд Чорним морем, попри інцидент.

Згодом Європейське командування США у Штутгарті оприлюднило відео, яке підтверджує, що російський літак здійснював небезпечне та непрофесійне перехоплення дрона в міжнародному повітряному просторі.

Сьогодні стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу особисто вручив ордени Мужності пілотам літаків Су-27.