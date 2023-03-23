Губернатор Флориди ДеСантіс змінив свою риторику щодо війни в Україні

Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс суттєво змінив свою риторику щодо війни в Україні, називаючи російського президента Володимира Путіна військовим злочинцем, якого слід притягнути до відповідальності.

Про це йдеться в інтерв’ю республіканця Пірсу Моргану, оприлюдненому у New York Post, пише CNN.

ДеСантіс раніше називав війну “територіальною суперечкою”.

Коментарі ДеСантіса з’явилися після того, як він виступив з критикою республіканців, зокрема губернатора Кріса Сунуну, сенатора Ліндсі Грема та сенатора Марко Рубіо за те, що підтримка США Україною не є “життєво важливим національним інтересом”.

Губернатор заявив, що цю його заяву “неправильно охарактеризували”. “Очевидно, що Росія вторглася (минулого року) – це було неправильно. Вони вторглися в Крим і захопили його в 2014 році – це було неправильно”, – сказав ДеСантіс.

Вперше жорстко критикуючи Путіна, ДеСантіс спробував уточнити свої слова. “Я маю на увазі місце, де зараз ведуться бойові дії, це східний прикордонний регіон Донбас, а потім Крим, і у вас є ситуація, коли Росія це зробила (напала, - ред.). Я не думаю, що законно, але вони напали. Там багато етнічних росіян. триває важка боротьба, і саме це я мав на увазі, і я не вважав, що Росія має на це право, і тому, якби я мав би висловитися чіткіше...”, – сказав він.

Морган запитав ДеСантіса, чи думає він, що українці заперечуватимуть, коли він називатиме війну “територіальною суперечкою”. ДеСантіс відповів так: “Якби я міг клацнути пальцями, я б повернув це (окуповану територію, - ред.) Україні на 100%. Але реальність така, що втручання Америки з погляду ескалації з використанням більшої кількості зброї та, звичайно ж, наземних військ, я думаю, було б помилкою. Отже, саме це я і намагався донести, але Росія була неправа, вторгаючись. Вони були неправі, взявши Крим”.

Губернатор також вважає, що Україна переможе у війні. “Я не думаю, що це закінчиться перемогою Путіна. Я не думаю, що український уряд буде повалений ним, і я думаю, що це добре”, – додав він.

Нагадаємо, раніше ДеСантіс заявив, що захист східних кордонів, протистояння Китаю та зміцнення американської військової галузі мають бути більшим пріоритетом, аніж війна в Україні.

Республіканці не вперше виступають із критикою політики допомоги українцям президента-демократа Байдена. Лідер Республіканської партії у Палаті представників Кевін МакКарті заявляв, що в разі перемоги на виборах його політсила може скоротити допомогу Україні. Республіканці отримали більшість в Палаті, а МакКарті – з 11 спроби став спікером, однак підтримка українців з боку США триває.

На початку лютого 2023 конгресмен від Республіканської партії Метт Гейтц і ще 10 республіканців зареєстрували резолюцію, в якій пропонують припинити військову та фінансову допомогу Україні.

Водночас деякі представники GOP (Grand Old Party, як називають Республіканську партію) не лише підтримують надання Україні військової допомоги, а й виступають за її збільшення.

У Білому домі говорили, що американці допомагають Україні з кількох причин, і одна з них полягає в тому, що поразка українці коштуватиме США значно більших грошей і крові.