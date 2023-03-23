МОК та Олімпійські ігри не можуть бути арбітрами в політичних суперечках, – Томас Бах

Президент МОК Томас Бах вважає, що Олімпійські ігри не можуть бути арбітрами в глобальних політичних суперечках.

Про це повідомляє Reuters.

Під час виступу на політичному форумі, Бах сказав, що Олімпійські ігри повинні триматися подалі від політики, інакше вони втратять свою об’єднуючу силу. Як приклад він навів минулі бойкоти у 1970-х і 1980-х роках.

“Якщо політика вирішує, хто може брати участь у змаганнях, тоді спорт і спортсмени стають інструментами політики. Тоді спорт не може передати свою об’єднуючу силу”, - сказав Бах.

Він наголосив, що МОК має бути політично нейтральними, але не аполітичними. При цьому Бах запевнив - він добре знає, що рішення МОК мають політичні наслідки.

“Україна хоче, і це пряма цитата, “тотальної ізоляції всіх росіян”, - сказав Бах, після чого деякі присутні в залі зааплодували.

Але, на думку Баха, права людини та Олімпійська хартія не допускають такої тотальної ізоляції людей з конкретним паспортом.

Перед виступом Баха Кілька біля концертної зали зібрались десятки демонстрантів, у тому числі українські біженці, щоб виступити проти будь-якої участі російських і білоруських спортсменів на Іграх у Парижі.

Демонстранти тримали фотографії розбомблених спортивних місць і банери із закликами до повної заборони російських і білоруських спортсменів.

Нагадаємо, сенат Чехії та парламент Литви закликали заборонити російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях.

А уряд Великобританії закликав компанії-спонсори Олімпійських ігор чинити тиск на МОК, щоб не допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, яка пройде у 2024 році в Парижі. Йдеться в першу чергу про Coca-Cola, Intel, Samsung і Visa.