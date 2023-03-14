Суд відсторонив генерального секретаря УАФ від посади

Сьогодні Печерський районний суд столиці ухвалив рішення про відсторонення Юрія Запісоцького з посади генерального секретаря Української асоціації футболу (УАФ), повідомляє sport.ua.

Термін відсторонення - до 13-го травня.

Запісоцький проходить у кримінальній справі щодо розкрадання коштів на будівництві заводу зі штучних футбольних полів. Ще в листопаді йому було обрано запобіжний захід у цій справі: арешт або застава.

Майже одразу УАФ "Маркетинг" сплатили заставу у розмірі майже 10 млн грн.

Відзначимо, що 17-го лютого суд задовольнив клопотання про відсторонення Запісоцького від посади генерального секретаря УАФ. Тоді та ухвала так і не набрала законної сили, оскільки сторона захисту подала апеляцію.