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Суд відсторонив генерального секретаря УАФ від посади

Рішення Печерського районного суду.

Суд відсторонив генерального секретаря УАФ від посади
Юрій Запісоцький
Фото: ffu.ua

Сьогодні Печерський районний суд столиці ухвалив рішення про відсторонення Юрія Запісоцького з посади генерального секретаря Української асоціації футболу (УАФ), повідомляє sport.ua.

Термін відсторонення - до 13-го травня.

Запісоцький проходить у кримінальній справі щодо розкрадання коштів на будівництві заводу зі штучних футбольних полів. Ще в листопаді йому було обрано запобіжний захід у цій справі: арешт або застава.

Майже одразу УАФ "Маркетинг" сплатили заставу у розмірі майже 10 млн грн.

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Відзначимо, що 17-го лютого суд задовольнив клопотання про відсторонення Запісоцького від посади генерального секретаря УАФ. Тоді та ухвала так і не набрала законної сили, оскільки сторона захисту подала апеляцію.

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