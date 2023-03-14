Литва та Союз скандинавських країн виступили проти допуску росіян на міжнародну арену

Минулого тижня FIE зняла заборону на виступ фехтувальників РФ та РБ.

Федерація фехтування Литви та Союз фехтування скандинавських країн виступили проти рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) про допуск росіян та білорусів до міжнародних турнірів.

"У п'ятницю FIE дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у турнірах під своєю егідою.

Незважаючи на це ганебне голосування, Федерація фехтування Литви разом із Союзом фехтування скандинавських країн дотримується жорсткої та односторонньої позиції, згідно з якою російські та білоруські спортсмени не мають права брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях та відборі на Олімпійські ігри за жодних умов", - публікує пресслужба федерації заяву на своїй сторінці в Instagram. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Ми не підтримуємо думку/рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським та білоруським спортсменам змагатися під нейтральним білим прапором. Ми разом із Україною", - зазначено у заяві.

Раніше президент НОК України Вадим Гутцайт висловився про рішення FIE щодо допуску росіян до змагань.