Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк висловився щодо заклику володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) провести бій з українцем без опції реваншу.

"Як ми і припускали, "Пузо" (Ф'юрі, - прим. - LB.ua) шукає варіанти, щоб відмовитися від бою. Неможливо, щоб у людини було стільки страху. Яка ганьба. Соромно перед його шанувальниками", - написав промоутер в Instagram-stories.

Нагадаємо, британець в Instagram-stories опублікував пост, у якому запропонував провести бій без опції реваншу.

"Привіт, це Тайсон Ф'юрі. Маю коротке включення. Сьогодні я розмовляв із юристом щодо опції реваншу в контракті на бій з Олександром Усиком. Як щодо того, щоб не було жодного чортового положення про право на реванш? Для нас обох".