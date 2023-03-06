Промоутер Ф'юрі зробив заяву про можливий зрив бою з Усиком

Співпромоутер володаря титулу за версією WBC у суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) Френк Воррен зробив гучну заяву щодо організації бою за абсолютну корону з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

За словами 71-річного британського бізнесмена, команда Ф’юрі може розпочати пошук нового суперника, якщо найближчим часом не вдасться досягти згоди з командою українця.

"На жаль, жодних новин немає. Я знаю, що щоразу продовжую говорити про те, що вони з'являться за кілька днів. Це відбувається тому, що ми сподіваємось домовитися за кілька днів.

Проте 29 квітня наближається, і я думаю, що найближчим часом нам треба буде або підвести межу під переговорами і подивитися на інший бій або узгодити всі умови, ось яка ситуація зараз, - цетує Воррена Boxing Social. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Я не хочу вдаватися до деталей. Розумію, що люди, звичайно, хочуть знати, що відбувається. Ми хочемо все узгодити, пустити квитки в продаж. Але все склалося трохи складніше, ніж очікувалося.

Я сподіваюся, що ми домовимося, але побачимо. У нас залишилося небагато часу. Я буду дуже здивований, якщо на початку наступного тижня ми не зробимо якогось анонсу", - зазначив промоутер.

Раніше повідомлялося, що бій між Ф'юрі та Усиком може відбутися 29 квітня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.