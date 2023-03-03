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Вендетта по-українськи: Кіченок у чвертьфіналі турніру WTA помстилася за Костюк та Ястремську

Надія разом із Анною-Ліною Фрідзам обіграла в Остіні американську пару.

Вендетта по-українськи: Кіченок у чвертьфіналі турніру WTA помстилася за Костюк та Ястремську
Надія Кіченок і Анна-Ліна Фрідзам
Фото: Abierto Tampico

У чвертьфінальному матчі парного розряду турніру WTA 250 в американському Остіні українка Надія Кіченок разом із німецькою тенісисткою Анною-Ліною Фрідзам обіграли господарок турніру Алішу Паркс і Слоан Стівенс – 6:4, 6:3.

Матч тривав годину з чвертю.

Примітно, що у попередньому раунді Паркс та Стівенс виграли в українського тандему Марта Костюк/Даяна Ястремська.

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За право сіграти у фіналі україно-німецький дует посперечається з переможницями поєдинку Шарлотта Чаватіпон (США)/Сабіна Зейналова (Україна) – Ерін Рутліфф (Нова Зєландія)/Алділа Сутджіаді (Індонезія).

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