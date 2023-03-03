Вендетта по-українськи: Кіченок у чвертьфіналі турніру WTA помстилася за Костюк та Ястремську

У чвертьфінальному матчі парного розряду турніру WTA 250 в американському Остіні українка Надія Кіченок разом із німецькою тенісисткою Анною-Ліною Фрідзам обіграли господарок турніру Алішу Паркс і Слоан Стівенс – 6:4, 6:3.

Матч тривав годину з чвертю.

Примітно, що у попередньому раунді Паркс та Стівенс виграли в українського тандему Марта Костюк/Даяна Ястремська.

За право сіграти у фіналі україно-німецький дует посперечається з переможницями поєдинку Шарлотта Чаватіпон (США)/Сабіна Зейналова (Україна) – Ерін Рутліфф (Нова Зєландія)/Алділа Сутджіаді (Індонезія).