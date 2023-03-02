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НОК назвав найкращих українських спортсменок у лютому

Володарями індивідуальних нагород стали Анастасія Новосад та Емілі Конрад.

НОК назвав найкращих українських спортсменок у лютому
Фото: noc-ukr.org

Напередодні відбулося засідання Експертної комісії НОК України з визначення найкращих спортсменів місяця та їх тренерів, повідомляє пресслужба НОК.

За відновленою в цьому році традицією визначення найкращого спортсмена та тренера місяця, а також із започаткуванням нової традиції – відзначення юного спортсмена місяця та його тренера, комісія розглянула досягнення спортсменів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських номерах програми та вирішила наступне:

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  • Найкращою спортсменкою лютого стала Анастасія Новосад – дворазова бронзова призерка чемпіонату світу з фристайлу в особистих та командних змаганнях з лижної акробатики (м. Бакуріані, Грузія);
  • Найкращим тренером лютого визнано Енвера Аблаєва – особистого тренера Анастасії Новосад.
  • Найкращою юною спортсменкою лютого стала Емілі Конрад – чемпіонка та бронзова призерка чемпіонату Європи з фехтування серед кадетів в особистих та командних змаганнях жіночої шпаги (м. Таллінн, Естонія);
  • Найкращим тренером юної спортсменки лютого визнано Наталію Конрад – особисту тренерку Емілі Конрад.

Разом зі спортсменами нагороди отримають Федерація лижного спорту України та Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України – за підготовку найкращого спортсмена лютого.

Лауреати спортивного місяця будуть нагороджені грошовими преміями, ексклюзивними статуетками та пам’ятними плакетками.

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