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Президент МОК поскаржився на тиск України на міжнародні федерації

Томас Бах вважає, що бойкот порушить Олімпійську хартію.

Президент МОК поскаржився на тиск України на міжнародні федерації
Томас Бах
Фото: EPA/UPG

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив про тиск України на інші країни бойкотувати Олімпійські ігри 2024 року в Парижі у разі допуску росіян. 

"Участь нейтральних спортсменів із російським чи білоруським паспортом в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року ще навіть не обговорювалася конкретно.

Тому листи НОК України колегам з інших комітетів, міжнародним федераціям, членам МОК та майбутнім олімпійським господарям, які чинять тиск на них у спробі публічно вплинути на прийняття рішень, сприймаються надзвичайно сумно", - цитує Баха xsport.ua з посиланням на Reuters.

"Кожен НОК несе відповідальність за дотримання основних принципів Олімпійської хартії. Бойкот порушить її. Можливий допуск російських та білоруських атлетів на Олімпіаду ґрунтується на резолюції ООН про боротьбу з дискримінацією в олімпійському русі", - упевнений президент МОК.

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