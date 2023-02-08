Дозвіл російським спортсменам брати участь у Олімпійських іграх у Парижі був би катастрофічним, – Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав не дозволяти російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх, що пройдуть у Парижі в 2024 році. У колонці для The Athletic він нагадав, як 1936 року спортсмен Джессі Оуенс зруйнував міф нацистського лідера Адольфа Гітлера про "арійську расову перевагу".

Оуенс виграв чотири золоті медалі, після чого нацистський міністр Альберт Шпеєр сказав, що Гітлер був "дуже роздратований" успіхом "чудового кольорового американського бігуна". Гітлер дійшов висновку, що "сильна статура" темношкірих спортсменів дає їм несправедливу перевагу, і закликав "виключити їх виключити з майбутніх ігор".

"Незважаючи на збентеження, спричинене Оуенсом, Гітлер і нацисти були далеко не незадоволені висновком Олімпіади в Берліні. Мало того, що їхні спортсмени виграли набагато більше медалей, ніж будь-хто інший в іншій країні, але нацисти також здійснили величезний переворот у зв’язках з громадськістю, презентувавши їхній злий режим у позитивному світлі. Ті Ігри 1936 року є плямою в історії Міжнародного олімпійського комітету (МОК)", – заявив Єрмак.

Він додав, що відкрита дискримінація проти євреїв та інших "неарійців" з боку нацистського режиму вже була загальновідомою. Але це не призвело до скасування Ігор. І це не спричинило жодного гучного політичного скандалу. Однак справа Оуенса є чудовим прикладом того, що спорт і політика не можуть бути розділені, як багато хто може побажати.

Єрмак вважає, що МОК, схоже, не розуміє цього важливого моменту навіть зараз. Наприкінці січня він відкрив шлях для спортсменів з Росії та Білорусі, щоб вони змагалися як нейтральні на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Нагадаємо, в січні МОК залишив двері відчиненими для російських та білоруських спортсменів, щоб вони могли змагатися під нейтральними прапорами за квоти на літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, попри неодноразові заклики України до повної заборони цих спортсменів. Низка інших країн також підтримують заборону на допуск російських і білоруських спортсменів.