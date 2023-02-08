Президент "Вереса" заявив, що УПЛ тоне в олігархічному болоті

Президент НК "Верес" Іван Надєїн вважає, що в УПЛ не все вирішується чесним шляхом.

"Перед цим чемпіонатом я думав, що це кінець олігархічного футболу. Якщо це продовжиться, то ми в цьому болоті всі втопимося – олігархічний футбол ще живий. Я це визнаю. Він є і процвітає", – цитує Надєїна ua.tribuna.com.

"Я думав, що в ньому немає сенсу. Коли почалася війна, то було – відроджуємо чемпіонат, телепул буде у нас, і всі нібито об'єднані і таке інше. Тут включаються якісь ігри, боротьба, історія. І виявляється, що за цими клубами все ж таки стоять олігархи.

Все вирішується за якимись маленькими столиками, а не єдиним круглим. Все вирішується якимись амбіціями, знову мішками. На жаль, футбол тоне у болоті", - підсумував президент народного клубу.

Раніше футболіст "Вереса" Сергій Панасенко показав, як потрібно виконувати гімн України перед трибунами.