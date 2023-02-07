Зінченко може втратити титули чемпіона АПЛ

"Манчестер Сіті" можуть виключити з найвищого дивізіону Англії та позбавити всіх трофеїв з 2009-го року.

Чинного чемпіона Англійської прем'єр-ліги клуб "Манчестер Сіті" можуть серйозно покарати за численні порушення фінансового fair play, повідомляє Sky Sports.

Напередодні, АПЛ звинуватив клуб у 100+ порушень цього правила з 2009-го року. Розслідування розпочалося у березні 2019 року.

Вже відомі й максимальні покарання, якщо вину клубу доведуть. Зокрема, "МанСіті" можуть виключити з АПЛ та понизити у класі.

Більше того, клубу також загрожує скасування реєстрації гравців та позбавлення всіх титулів у період з 2009 по 2018 роки.

У свою чергу, напередодні МС заявили, що були "здивовані" звинуваченням Прем'єр-ліги у 101 передбачуваному порушенні фінансових правил у період з 2009/10-2017/18.

Зазначимо, у період із 2016 по 2022 роки за "мыстян" виступав українець Олександр Зінченко. За цей період "мыстяни" виграли 4 титули чемпіона Англії.