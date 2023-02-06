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Малиновський прокоментував свій дебютний гол за "Марсель"

На жаль, гол українця не дав позитивних результатів для "провансальців".

Малиновський прокоментував свій дебютний гол за "Марсель"
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

У рамках 22 туру французької Ліги 1 у Марселі пройшло провансальське дербі між місцевою однойменною командою та "Ніццею".

Матч завершився перемогою гостей – 3:1.

Зазначимо, що єдиний гол у господарів на рахунку Руслана Малиновського, який з'явився на полі одразу після перерви. Українець чарівним ударом із 15 метрів на 60-й хвилині до мінімуму скоротив відставання "Марселя" в рахунку.

Додамо, що то був дебютний гол Руслана за свою нову команду.

Огляд матчу "Марсель" - "Ніцца".

Після матчу Маліновський висловився про поразку від "Ніцци".

"Добраніч, Марселю. Ми повернемося сильнішими. Вперед, "Марселю"!" - написав український хавбек у Twitter.

Підкреслемо, що українець отримав оцінку 7.2 від WhoScored та 7.3 від SofaScored, що є найвищою оцінкою за обома версіями для гравців "Марселя".

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