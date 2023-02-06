У рамках 22 туру французької Ліги 1 у Марселі пройшло провансальське дербі між місцевою однойменною командою та "Ніццею".
Матч завершився перемогою гостей – 3:1.
Зазначимо, що єдиний гол у господарів на рахунку Руслана Малиновського, який з'явився на полі одразу після перерви. Українець чарівним ударом із 15 метрів на 60-й хвилині до мінімуму скоротив відставання "Марселя" в рахунку.
Додамо, що то був дебютний гол Руслана за свою нову команду. Огляд матчу "Марсель" - "Ніцца".
Після матчу Маліновський висловився про поразку від "Ніцци".
"Добраніч, Марселю. Ми повернемося сильнішими. Вперед, "Марселю"!" - написав український хавбек у Twitter.
Bonne nuit, Marseille.— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 5, 2023
Nous reviendrons plus fort.
ALLEZ L'OM!