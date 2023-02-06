У матчі 20 туру іспанської Ла Ліги чинний чемпіон "Реал" на виїзді зустрічався із заштатним середняком "Мальоркою" і сенсаційно поступився – 0:1.

На 13-й хвилині автоголом у складі гостей відзначився захисник Начо.

Зазначимо, що на 60-й хвилині "Реал" мав реальний шанс зрівняти рахунок, проте Асенсіо не реалізував пенальті.

У відсутності Каріма Бензема "Реал" завдав лише одного удару у ворота "Мальорки" за весь матч.

Додамо, що у старті "бланкос" вийшов Андрій Лунін. У пропущеному голі частка провини лежить і на українському голкіпері, який дещо втратив ворота.

Портал SofaScore оцінив дії українця у 6,5 бала.

Для Андрія – це третій гол, пропущений у чемпіонаті Іспанії.

Усього Лунін провів у Ла Лізі 5 матчів.