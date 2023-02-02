У керівництві "Жирони" заявили, що у Циганкова проблеми з адаптацією

Українець досі не дебютував за каталонців.

Минулого туру іспанської Ла Ліги відбулося каталонське дербі – "Жирона" приймала "Барселону".

За рахунок єдиного голу Педрі матч завершився мінімальною перемогою гостей – 1:0.

Зазначимо, що у цьому поєдинку очікувався дебют Віктора Циганкова за "Жирону". Проте український хавбек знову лишився на лаві запасних.

Як заявив у післяматчевому інтерв'ю директор "жирондинців" Кіке Карсель, ексгравець "Динамо" має деякі проблеми з адаптацією.

"Ми знали, що Віктор не грав із листопада, бо у чемпіонаті України пауза. Йому справді потрібен певний час, щоб адаптуватися.

Він не говорить іспанською, йому знадобиться час, щоб зрозуміти концепцію тренера. Віктор – молодий гравець, віримо, невдовзі він нам допоможе. Сподіваємося, це відбудеться цього тижня чи наступного", - цитує Карселя lesportiudecatalunya.cat.

Додамо, що "Жирона" після 20 турів посідає у турнірній таблиці 12-е місце. Однак від зони вильоту команду Мічела відокремлює лише 2 очки.