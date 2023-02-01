Російські та білоруські спортсмени змагатимуться за олімпійські квоти на Азіатських іграх

Національний олімпійський комітет Південної Кореї (KSOC) заявив, що запросить додаткові роз'яснення від Олімпійської ради Азії (ОСА) у світлі рішення провідної азіатської спортивної організації дозволити Росії та Білорусі брати участь у найбільшому мультиспортивному заході континенту Азіаді-2023, повідомляє південнокорейський ресурс Yonhap.

У KSOC зазначають, що ОСА повідомила свої 45 держав-членів про участь РФ та РБ в Азіатських іграх без будь-яких попередніх консультацій.

"Через участь російських та білоруських спортсменів проведення плей-оф на Азіатських іграх може створити певні проблеми.

Ми запитаємо у керівництва ОСА, як він вирішуватиме ці ситуації і в яких видах спорту російські та білоруські спортсмени змагатимуться на Азіатських іграх", - цитує заяву олімпійського комітету видання.

Водночас OCA заявив, що 500 спортсменів із цих двох країн не матимуть права на здобуття медалей, а також гарантував, що азіатські спортсмени не будуть поставлені у невигідне становище у своїй заявці на участь в Олімпіаді-2024.

Раніше МОК залишив двері відчиненими для російських та білоруських спортсменів, щоб вони могли змагатися під нейтральними прапорами за квоти на літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, незважаючи на неодноразові заклики України до повної заборони цих спортсменів.

Зазначимо, що XIX Азіатські ігри, відкладені на один рік через наслідки пандемії COVID-19, пройдуть в Ханчжоу (Китай) з 23 вересня по 8 жовтня цього року.