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Російські та білоруські спортсмени змагатимуться за олімпійські квоти на Азіатських іграх

НОК Південної Кореї запросив із цього приводу роз'яснень.

Російські та білоруські спортсмени змагатимуться за олімпійські квоти на Азіатських іграх
Фото: en.yna.co.kr

Національний олімпійський комітет Південної Кореї (KSOC) заявив, що запросить додаткові роз'яснення від Олімпійської ради Азії (ОСА) у світлі рішення провідної азіатської спортивної організації дозволити Росії та Білорусі брати участь у найбільшому мультиспортивному заході континенту Азіаді-2023, повідомляє південнокорейський ресурс Yonhap.

У KSOC зазначають, що ОСА повідомила свої 45 держав-членів про участь РФ та РБ в Азіатських іграх без будь-яких попередніх консультацій.

"Через участь російських та білоруських спортсменів проведення плей-оф на Азіатських іграх може створити певні проблеми.

Ми запитаємо у керівництва ОСА, як він вирішуватиме ці ситуації і в яких видах спорту російські та білоруські спортсмени змагатимуться на Азіатських іграх", - цитує заяву олімпійського комітету видання.

Водночас OCA заявив, що 500 спортсменів із цих двох країн не матимуть права на здобуття медалей, а також гарантував, що азіатські спортсмени не будуть поставлені у невигідне становище у своїй заявці на участь в Олімпіаді-2024.

Раніше МОК залишив двері відчиненими для російських та білоруських спортсменів, щоб вони могли змагатися під нейтральними прапорами за квоти на літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, незважаючи на неодноразові заклики України до повної заборони цих спортсменів.

Зазначимо, що XIX Азіатські ігри, відкладені на один рік через наслідки пандемії COVID-19, пройдуть в Ханчжоу (Китай) з 23 вересня по 8 жовтня цього року.

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