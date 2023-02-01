Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, – Буданов
Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, – Буданов
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
ГоловнаСпорт

"Динамо" здійснило трансфер Бесєдіна до "Омонії"

Форвард перейшов до кіпрського клубу на правах оренди.

"Динамо" здійснило трансфер Бесєдіна до "Омонії"
Артем Бєсєдін
Фото: ФК "Динамо"

Форвард "Динамо" Артем Бєсєдін змінив клубну прописку. 26-річний гравець перебрався до кіпрської "Омонії", повідомляє пресслужба киян.

Зазначається, що у контракті відсутня опції викупу.

У поточному сезоні нападник провів 20 матчів і не відзначився забитими м'ячами. На його рахунку лише одна результативна передача.

Додамо, що таким чином українська діаспора у таборі 21-разового чемпіона Кіпру збільшилася вдвічі - за клуб з Нікосії виступає хавбек Роман Безус.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також