"Динамо" здійснило трансфер Бесєдіна до "Омонії"

Форвард перейшов до кіпрського клубу на правах оренди.

Форвард "Динамо" Артем Бєсєдін змінив клубну прописку. 26-річний гравець перебрався до кіпрської "Омонії", повідомляє пресслужба киян.

Зазначається, що у контракті відсутня опції викупу.

Στην ΟΜΟΝΟΙΑ ο Artem Besedin!



Περισσότερα: https://t.co/SHVFQCHBTE — OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) January 31, 2023

У поточному сезоні нападник провів 20 матчів і не відзначився забитими м'ячами. На його рахунку лише одна результативна передача.

Додамо, що таким чином українська діаспора у таборі 21-разового чемпіона Кіпру збільшилася вдвічі - за клуб з Нікосії виступає хавбек Роман Безус.