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П'ять гравців залишили розташування збірної України після матчу в Рієці

Олександр Петраков оптимізує склад перед вирішальним матчем плей-оф ЧС-2022.

П'ять гравців залишили розташування збірної України після матчу в Рієці
Фото: uaf.ua

Матчем проти хорватської "Рієки" (1:1) для збірної України завершився перший етап підготовки до зустрічі плей-оф відбору Чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

При цьому головний тренер національної команди Олександр Петраков відсіяв 5 футболістів. Розташування збірної залишили Віталій Буяльський, Артем Бєсєдін, Сергій Булеца, Юхим Конопля та автор єдиного гола української збірної у протистоянні з "Рієкою" Денис Гармаш.

Водночас у збірній залишиться захисник Денис Попов, який зазнав травми.

Нагадаємо, до матчу в Хорватії українська національна команда в товариських зустрічах обіграла "Боруссію" Менхенгладбах (2:1) та "Емполі" (3:1).

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