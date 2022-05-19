П'ять гравців залишили розташування збірної України після матчу в Рієці

Матчем проти хорватської "Рієки" (1:1) для збірної України завершився перший етап підготовки до зустрічі плей-оф відбору Чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

При цьому головний тренер національної команди Олександр Петраков відсіяв 5 футболістів. Розташування збірної залишили Віталій Буяльський, Артем Бєсєдін, Сергій Булеца, Юхим Конопля та автор єдиного гола української збірної у протистоянні з "Рієкою" Денис Гармаш.

Водночас у збірній залишиться захисник Денис Попов, який зазнав травми.

Нагадаємо, до матчу в Хорватії українська національна команда в товариських зустрічах обіграла "Боруссію" Менхенгладбах (2:1) та "Емполі" (3:1).