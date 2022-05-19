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Збірна України зіграла внічию контрольний матч проти "Рієки"

Команда Петракова була представлена експериментальним складом.

Збірна України зіграла внічию контрольний матч проти "Рієки"
Фото: УАФ

У рамках підготовки до матчу плей-оф відбору Чемпіонату світу-2022 проти Шотландії збірна України провела черговий контрольний поєдинок. Суперником підопічних Олександра Петракова був хорватський клуб "Рієка".

Зустріч завершилася нічиєю – 1:1.

На гол Дениса Гармаша (24-та хвилина) суперник ще до перерви відповів точним ударом Йосипа Дрмича.

Зазначимо, це був третій матч нашої національної команди у 2022 році. До поєдинку в Хорватії збірна України обіграла менхенгладбаську "Боруссію" (2:1) та "Емполі" (3:1).

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