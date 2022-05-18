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Усик повідомив скільки піде на армію від гонорару за бій з Джошуа

Кличко сказав, що Усик повинен поїхати та відстояти бій.

Усик повідомив скільки піде на армію від гонорару за бій з Джошуа

Мер Києва та ексчемпіон світу у суперважкій вазі Віталій Кличко в інтерв’ю YouTube-каналу "Бомбардир" повідомив, що чемпіон WBO, IBF, WBA та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) пообіцяв дати на армію велику суму від гонорару за реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Я тримаю кулаки за Сашка Усика. Він повинен поїхати та відстояти бій. Усик сказав, що велику кількість грошей дасть на підтримку армії.

Ніхто інший цього зробити не може. Якщо у нього є така можливість, я переконаний, що користь від нього як від громадянина України буде набагато більше", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, в найближчі тиждень-два стане буде оголошено про реванш Усик – Джошуа.

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