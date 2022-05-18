Суркіс відкрив завісу над перспективами в клубі Луческу і чи буде в "Динамо" розпродаж

Президент "Динамо" Ігор Суркіс в інтерв'ю "Профутбол" відповів на запитання, чи продовжить роботу з київською командою як головний тренер 76-річний румунський спеціаліст Мірча Луческу.

"Я не знаю, що там пишуть в інтернеті. Це питання навіть не обговорювалося. Має контракт до 2024 року, і він хоче працювати.

Ідея благодійних матчів – це його ідея. Вважаю, що це була дуже правильна ідея. Дякую всім міністерствам і офісу Президента України, які підтримали і випустили наших хлопців", - заявив Суркіс.

Також президент клубу розповів про те, яким бачить трансферну роботу клубу у літнє вікно в аспекті потенційного продажу лідерів команди.

"Щоб будувати команду на перспективу, фінанси завжди потрібні. Час такий, що хотілося б зберегти команду. Так, може, хтось і піде.

Наприклад, була хороша пропозиція щодо Миколенка, ми його відпустили (в "Евертон", - прим. LB.ua). 20 млн – це гарна пропозиція для клубу. Якщо будуть пропозиції щодо якихось двох-трьох наших гравців, ми теж їх відпустимо, але це не означає, що я готовий сьогодні розпродати команду", - чітко дав зрозуміти Суркіс.

"Мене звинувачували, що я виводжу команду, щоб її розпродати. Цього не сталося. Я навіть не намагався це робити. Щоб усунути всі чутки, скажу: команда не розпродається.

Щодо окремих футболістів, якщо будуть пропозиції (той же Циганков, наприклад), і вони влаштовуватимуть три сторони: покупця, продавця та самих гравців, ми розглянемо їх. Але мають бути пропозиції", – зазначив президент "Динамо".

Але є інший варіант. Можна ж розпродати команду. Циганков, припустимо, коштує 20-25 млн, а мені запропонують 5 і я погоджуся – це означає, що я розпродаю команду.

Я не на базарі, я не розпродаю товар, як то кажуть. Але про футболістів, а це живі люди, і я хочу, щоб їм було добре", - підсумував Суркіс.