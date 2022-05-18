Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
З Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених, – Ганна Маляр
З Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених, – Ганна Маляр
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
ГоловнаСпорт

Суркіс відкрив завісу над перспективами в клубі Луческу і чи буде в "Динамо" розпродаж

Два-три футболісти цілком можуть покинути стан "біло-синіх".

Суркіс відкрив завісу над перспективами в клубі Луческу і чи буде в "Динамо" розпродаж
Ігор Суркіс
Фото: скриншот

Президент "Динамо" Ігор Суркіс в інтерв'ю "Профутбол" відповів на запитання, чи продовжить роботу з київською командою як головний тренер 76-річний румунський спеціаліст Мірча Луческу.

"Я не знаю, що там пишуть в інтернеті. Це питання навіть не обговорювалося. Має контракт до 2024 року, і він хоче працювати.

Ідея благодійних матчів – це його ідея. Вважаю, що це була дуже правильна ідея. Дякую всім міністерствам і офісу Президента України, які підтримали і випустили наших хлопців", - заявив Суркіс.

Також президент клубу розповів про те, яким бачить трансферну роботу клубу у літнє вікно в аспекті потенційного продажу лідерів команди.

"Щоб будувати команду на перспективу, фінанси завжди потрібні. Час такий, що хотілося б зберегти команду. Так, може, хтось і піде.

Наприклад, була хороша пропозиція щодо Миколенка, ми його відпустили (в "Евертон", - прим. LB.ua). 20 млн – це гарна пропозиція для клубу. Якщо будуть пропозиції щодо якихось двох-трьох наших гравців, ми теж їх відпустимо, але це не означає, що я готовий сьогодні розпродати команду", - чітко дав зрозуміти Суркіс.

"Мене звинувачували, що я виводжу команду, щоб її розпродати. Цього не сталося. Я навіть не намагався це робити. Щоб усунути всі чутки, скажу: команда не розпродається.

Щодо окремих футболістів, якщо будуть пропозиції (той же Циганков, наприклад), і вони влаштовуватимуть три сторони: покупця, продавця та самих гравців, ми розглянемо їх. Але мають бути пропозиції", – зазначив президент "Динамо".

Але є інший варіант. Можна ж розпродати команду. Циганков, припустимо, коштує 20-25 млн, а мені запропонують 5 і я погоджуся – це означає, що я розпродаю команду.

Я не на базарі, я не розпродаю товар, як то кажуть. Але про футболістів, а це живі люди, і я хочу, щоб їм було добре", - підсумував Суркіс.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також