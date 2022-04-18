Маркевич закликав заборонити Суркісам повертатися в Україну

Відомий український тренер, ексголова комітету національних збірних Федерації футболу Мирон Маркевич поділився думкою про майбутнє братів Суркісів.

"Якщо ми дозволимо їм повернутися (в Україну. – LB.ua), тоді ми нічого не варті. Це буде повний маразм.

Суркіси завжди були українофобами, а зараз це навіть не обговорюється. Я воював з ними все життя, тепер вони повністю розкрилися", – наводить слова Маркевича FanDay.

При цьому екскерманич збірної України переконаний, що київський клуб може існувати і без Суркісів.

"Динамо" має існувати! Це символ і гордість України. Але клубом мають займатися люди, які люблять "Динамо" та Україну, а не ось це.

Я не думаю, що зараз легко утримувати "Динамо". Потрібно знайти таких людей, які розвиватимуть клуб. Я впевнений, що з "Динамо", "Шахтарем" і "Металістом" буде все добре, головне, щоб ми перемогли", - заявив Маркевич.

Нагадаємо, президент "Динамо" Ігор Суркіс пояснив, чому клуб відмовляється відправляти своїх футболістів у збірну України для підготовки до матчів плей-оф відбору ЧС-2022.