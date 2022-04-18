Маркевич розкритикував "Динамо" за відмову відпускати гравців до збірної України

Відомий український тренер, ексголова комітету національних збірних Федерації футболу Мирон Маркевич негативно висловився щодо того, що "Динамо" не хоче відпускати футболістів у розташування збірної України.

"Ви мене вибачте, але хто такий Луческу для нашої країни? Є збірна України, і він ще щось розповідатиме. Так не можна, це переходить вже всі межі! Для нас головне, - щоб збірна поїхала до Катару, і для цього потрібно зробити все. Мене дивує, що в наш час може бути така позиція, як у Суркісов та Луческу", - цитує Маркевича FanDay.

Крім того, український фахівець зазначив, що гравці столичного клубу мають ухвалити самостійне рішення, щоб вирушити на збір національної команди.

"Також я не розумію, чому мовчать футболісти. Чому вони не скажуть, що хочуть поїхати до збірної? Вони мають виступити та сказати: "29 квітня ми їдемо до збірної! Не хочете нас відпускати — ми поїдемо самі!".

Футболісти мають вирішувати, а не Суркіси та Луческу. Я закликаю футболістів "Динамо" все кидати та їхати до збірної, якщо вони справді люблять Україну та хочуть поїхати на чемпіонат світу", - заявив колишній наставник збірної України.

На думку Маркевича, якщо динамівці не прибудуть у розпорядження збірної, то вони більше не повинні будуть викликатися на матчі національної команди.

"Потрібно виходити з того, що є. Якщо вони зараз не приїдуть, то більше їх не потрібно викликати. Дорога до збірної для них має бути закрита. Зараз такий час, що не можна відмовлятися від країни", - наголосив Маркевич.

Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс пояснив ситуацію про те, що клуб відмовляється відправляти своїх футболістів до збірної України для підготовки до матчів плей-оф відбору ЧС-2022.

При цьому власник клубу зазначив, що це рішення він приймав спільно з тренерським штабом команди.

Однією з основних причин Суркіс зазначив те, що в інтересах збірної потенціал гравців буде використаний раціональніше, якщо у них буде ігрова практика в рамках серії товариських благодійних матчів з топ-клубами Європи, в якій зараз бере участь "Динамо".