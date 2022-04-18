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Маркевич розкритикував "Динамо" за відмову відпускати гравців до збірної України

Хто такий Луческу для нашої країни?

Маркевич розкритикував "Динамо" за відмову відпускати гравців до збірної України
Мирон Маркевич
Фото: EPA/UPG

Відомий український тренер, ексголова комітету національних збірних Федерації футболу Мирон Маркевич негативно висловився щодо того, що "Динамо" не хоче відпускати футболістів у розташування збірної України.

"Ви мене вибачте, але хто такий Луческу для нашої країни? Є збірна України, і він ще щось розповідатиме. Так не можна, це переходить вже всі межі! Для нас головне, - щоб збірна поїхала до Катару, і для цього потрібно зробити все. Мене дивує, що в наш час може бути така позиція, як у Суркісов та Луческу", - цитує Маркевича FanDay.

Крім того, український фахівець зазначив, що гравці столичного клубу мають ухвалити самостійне рішення, щоб вирушити на збір національної команди.

"Також я не розумію, чому мовчать футболісти. Чому вони не скажуть, що хочуть поїхати до збірної? Вони мають виступити та сказати: "29 квітня ми їдемо до збірної! Не хочете нас відпускати — ми поїдемо самі!". 

Футболісти мають вирішувати, а не Суркіси та Луческу. Я закликаю футболістів "Динамо" все кидати та їхати до збірної, якщо вони справді люблять Україну та хочуть поїхати на чемпіонат світу", - заявив колишній наставник збірної України.

На думку Маркевича, якщо динамівці не прибудуть у розпорядження збірної, то вони більше не повинні будуть викликатися на матчі національної команди.

"Потрібно виходити з того, що є. Якщо вони зараз не приїдуть, то більше їх не потрібно викликати. Дорога до збірної для них має бути закрита. Зараз такий час, що не можна відмовлятися від країни", - наголосив Маркевич.

Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс пояснив ситуацію про те, що клуб відмовляється відправляти своїх футболістів до збірної України для підготовки до матчів плей-оф відбору ЧС-2022.

При цьому власник клубу зазначив, що це рішення він приймав спільно з тренерським штабом команди.

Однією з основних причин Суркіс зазначив те, що в інтересах збірної потенціал гравців буде використаний раціональніше, якщо у них буде ігрова практика в рамках серії товариських благодійних матчів з топ-клубами Європи, в якій зараз бере участь "Динамо".

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