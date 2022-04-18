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Російський телеканал укотре перервав показ матчу Бундесліги через банери на підтримку України

Трансляцію поєдинку за участю "Баварії" спинили на 30-й хвилині.

Російський телеканал укотре перервав показ матчу Бундесліги через банери на підтримку України
"Баварія"
Фото: EPA/UPG

У рамках 30-го туру чемпіонату Німеччини нинішній лідер Бундесліги та незмінний чемпіон останніх восьми років "Баварія" на виїзді розгромила "Армінію" – 3:0.

Зазначимо, що телеглядачі в Росії змогли побачити лише перший гол гостей, забитий на 18-й хвилині захисником "Армінії" Якобом Лаурсеном у власні ворота.

Річ у тому, що на 30-й хвилині трансляцію на каналі "Матч ТБ" було припинено через те, що на білбордах з'явився банер "Стоп війні".

Коментатор зустрічі оголосив про те, що трансляція не продовжиться, адже канал дотримується принципу "Спорт поза політикою".

Додамо, що це третій випадок, коли російський ретранслятор матчів Бундесліги з аналогічним формулюванням перериває показ матчів чемпіонату Німеччини.

Нагадаємо, раніше гравці Бундесліги записали емоційне відеозвернення на підтримку України.

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