Національна збірна України свій навчально-тренувальний збір проведе на базі збірної Словенії, - Павелко

Національна збірна України розпочне свій навчально-тренувальний збір 29 квітня. Він пройде на базі збірної Словенії, яка розташована в регіоні Горенська.

Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

За його словами, тренерський штаб збірної порадився з гравцями і звернувся до Павелка з проханням організувати такий збір.

"Ми провели перемовини і отримали відповідну пропозицію від Словенського футбольного союзу. За це запрошення щиро дякую моєму словенському колезі Раденко Міятовичу, і велике дякую за сприяння у вирішенні цього питання президенту УЄФА Александеру Чеферіну, який також є представником словенської футбольної родини та допомагає збірній України долати труднощі, пов’язані з війною", - зазначив президент УАФ.

"До послуг команди Олександра Петракова буде сучасна затишна база, де є три повнорозмірні поля, готель, тренажерні зали і все необхідне для повноцінного тренувального процесу", - додав Павелко.

Президент УАФ зазначив, що водночас ведуться переговори щодо проведення товариських матчів, які відбудуться в травні цього року.

Павелко подякував словенським партнерам за співпрацю. А українській команді побажав їм вдалої підготовки до півфіналу плей-оф у відборі до Чемпіонату світу-2022 проти збірної Шотландії, який відбудеться 1 червня.

Нагадаємо, Пресслужба УЄФА офіційно озвучила дату проведення перенесеного матчу півфіналу плей-оф відбору Чемпіонату світу-2022 між Шотландією та Україною. Матч має пройти 1 червня в Глазго.