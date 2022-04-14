Німеччина та "Боруссія" Дортмунд допоможуть відновити зруйнований стадіон у Чернігові

Фото: УП

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що Німеччина в тандемі з дортмундською "Боруссією" допоможуть із реконструкцією стадіону ім. Юрія Гагаріна в Чернігові.

"Завершив переговори з Клаудією Рот, державним міністром з питань культури та ЗМІ відомства федерального канцлера.

Німеччина та дортмундський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові.

Клуб пам'ятає свого гравця та українського футболіста Андрія Ярмоленка. Зі свого боку ми долучаємо до діалогу мера Владислава Атрошенка і сподіваємось, що ця чудова звістка зможе підтримати чернігівців", – написав Ткаченко у Facebook.