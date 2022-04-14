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Трьох натуралізованих росіянок виключили зі збірної України з біатлону

Москаленко, Бех та Абрамова поїхали в Росію першого ж дня війни.

Трьох натуралізованих росіянок виключили зі збірної України з біатлону
Катерина Бех
Фото: biathlon.com.ua

Міністерство у справах молоді та спорту України виключило натуралізованих росіянок Катерину Бех, Оксану Москаленко та Ольгу Абрамову зі складу збірної України з біатлону, повідомляє Biathlon.com.ua.

Офіційна причина цього рішення – невиконання критеріїв.

Зазначимо, що дворазова чемпіонка світу серед юніорів Бех, триразова чемпіонка світу з літнього біатлону Абрамова та Москаленко поїхали в Росію першого ж дня війни.

Нагадаємо, Абрамова виступала за Україну з 2012 року, Бех та Москаленко перейшли до української збірної у 2018 році.

Раніше повідомляли, що Володимир Бринзак залишить посаду президента Федерації біатлону України.

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